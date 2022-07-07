7 июля 2022 | Время чтения 12 мин

Наталия Николаева, , 15:57 — REGNUM Тема Сурского рубежа, который вручную возводился в годы Великой Отечественной войны и стал самой народной стройкой в истории Чувашии, вышла за рубежи республики и закрепилась в федеральной повестке. О важности строительства оборонительных рубежей в 1941–1942 годах заговорили президент России Владимир Путин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Это связано в том числе с тем, что вопросы защиты рубежей Родины, которые никогда не теряли своей актуальности, сегодня обостряются с учётом мировой обстановки и становятся новыми скрепами для жителей России.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров и его заместитель Валентина Андреева Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Подробнее:Путин: строительство оборонительных рубежей — особая страница истории

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Между тем история строительства оборонительных рубежей имеет несколько пластов. И то, что сейчас выявлено и рассекречено в местных архивах спустя 80 лет, можно назвать вершиной исторического айсберга. Главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров, который ещё в 2015 году инициировал медийно-общественный проект об истории строительства оборонительных рубежей в Чувашии, считает, что данное событие является «общенациональным подвигом» народов республики и должно стать «в центре исторической памяти». А для этого надо «натянуть одеяло на науку, чтобы вокруг кипела научная жизнь». И это позволит решить вторую масштабную задачу: выяснить поимённо всех, кто отдал рубежу жизнь, что позволит нам, потомкам, выплатить перед ними «моральный долг».

Модест Колеров также заявил, что Чувашия при личном участии главы Олега Николаева совершила «чудо чудесное», воплотив за короткий срок крупные исторически важные проекты по теме строительства оборонительных рубежей и создала задел для новых исследований. Он уверен, что работа по увековечиванию подвига строителей рубежей обороны достойна Государственной премии России.

Бесспорно, надо отдать должное главе Чувашии Олегу Николаеву, который первый среди губернаторов оценил героизм собственного трудового народа на Сурско-Казанском рубеже, вручную скоблившего промёрзшую, каменную землю в 1941 году, и поднял данную тему на государственный уровень. Именно при нём Чувашия становится федеральным центром самой темы оборонительных рубежей и героизма жителей, которые готовы бороться за Родину до конца.

«Мы никогда не должны останавливаться», — заявил Олег Николаев на встрече с Модестом Колеровым на встрече в июле 2022 года.

Объединение нации

Тема строительства оборонительных рубежей стала главной на встрече Модеста Колерова и Олега Николаева. Глава Чувашии отметил вклад в эту работу ИА REGNUM, которое подняло данную тему в 2015 году. По его словам, сейчас республика «находится на стадии квинтэссенции большого проекта», который реализуется второй год подряд.

«В прошлом году мы достаточно системно углубились в изучение вопросов и событий, которые происходили в 1941–1942 годах, в том числе на площадке ИА REGNUM, где провели благодаря вам совместную научно-практическую конференцию. Мне кажется, получилось очень системное видение ситуации», — отметил Олег Николаев.

В качестве главного итога глава Чувашии назвал объединение жителей:

«Удалось объединить людей вокруг памяти о нашем прошлом. Это объединение произошло среди людей разных возрастов, разных профессий, вероисповеданий, жителей городов и сел. Когда люди объединяются вокруг одной идеи, то происходит очень мощное движение вперёд».

Глава Чувашии Олег Николаев Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Говоря о формах подачи, Николаев выделил издание книг, в том числе на основе архивных материалов, постановку концертов и спектаклей, организацию тематических выставок и конкурсов, появление новых стихов и песен. Всё это позволило жителям всех возрастов посмотреть на тему строительства Сурского рубежа глазами самих строителей, оценить масштабность подвига в тылу.

На данный момент кульминационным событием стало открытие 1 июля в Козловском районе федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей»: данный памятник стал первым в стране в честь бойцов оборонительных рубежей (так ещё называли строителей в Чувашии) и героизма трудового тыла.

Продолжением работы является создание научного центра изучения материалов о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, созданного на базе Государственного исторического архива Чувашии.

Подробнее:Научный центр изучения архивных данных о подвиге в тылу создан в Чувашии

«Тем самым делаем самое важное, на что нас нацеливает президент, — создаём мемориальные объекты, архивные и информационные центры, которые позволяют сохранить память, но самое главное — максимально полно передать информацию, особенно подрастающему поколению. И в связи с этим, несомненно, ваше [Модеста Колерова] прибытие на территорию Чувашии для нас очень важно, знаково, тем более ИА REGNUM почти за 20 лет своего существования запускало интересные проекты, в том числе в Чувашии, которые потом подхватывались в других регионах. Мне кажется, что в этом наша сила: что мы заняты в разных сферах, но когда речь идёт о патриотических чувствах к своей Родине, то инициируем процессы, которые потом перерастают в большие движения и становятся очень мощными, вовлекающими всё больше и больше людей, другие регионы. Как раз в этом заключается планомерное, поступательное развитие страны», — заключил Олег Николаев.

Олег Николаев поблагодарил Модеста Колерова за совместную работу и выразил уверенность, что «будем дальше находить точки соприкосновения, идеи и взращивать их таким образом, чтобы они были признанными, востребованными, прежде всего, населением и институтами гражданского общества», принося «пользу как ныне живущим, так и следующим поколениям».

Олег Николаев и Кристина Майнина Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Наш моральный долг

Модест Колеров, в свою очередь, отметил, что именно приход к власти Олега Николаев позволил «так быстро, ярко и эффективно» поднять тему Сурского рубежа и сделать его народным.

«Я говорю о Чувашии «мы, нас», так как я здесь стал считать себя местным, для меня это важно», — признался главный редактор ИА REGNUM.

В числе главных решений, принятых в Чувашии, он назвал создание научного центра изучения архивных данных о подвиге тружеников тыла, подчеркнув, что на теме Сурского рубежа «могут вырасти не менее десяти докторов наук».

«Масштаб научного изучения Сурского рубежа, который затрагивает почти все районы, даёт шанс создать если не федеральный, то окружной центр исторической памяти о рубеже. Здесь не в качестве конкуренции, а в качестве живого товарищеского сотрудничества есть чем поделиться и Пензенской области, и Татарии, и другим субъектам РФ, которые относятся исторически к этому Сурском рубежу. То, что вы двигаетесь быстро, это большая удача, и мы по-прежнему готовы всячески вас по-товарищески поддерживать, позволяя — а почему нет? — конкурентно опередить ваших соседей. В этом благородном деле это — благородное соревнование».

Модест Колеров также напомнил, что память об этом трудовом подвиге — священна, подчеркнув, что «не у каждого народа в нашей большой стране есть такой свой собственный масштабный общенациональный подвиг, как Сурский рубеж для народа Чувашии в целом и чувашского народа в особенности»:

«И только историческая и огромная человеческая скромность тех женщин, стариков и детей, которые молотили землю кирками и ломами, позволила оставлять этот массовый человеческий подвиг в тени. Мы должны заплатить все долги, моральные долги перед ними, чтобы это событие стало в центре исторической памяти народа Чувашии и чувашского народа в частности. Я имею в виду, что у нас здесь, в Чувашии, надо выяснить поимённо список всех жертв, героически потерявших здоровье и жизнь на строительстве Сурского рубежа и тоже их мемориализировать. Пока этот долг остаётся нами не сделанным, не выплаченным».

Модест Колеров выразил готовность лично включиться в эту исследовательскую работу.

«И я рассчитываю, что вы как руководитель региона нам поможете. Не мне лично, а когда мы сообщим эти имена — проверенные, с источниками, вы дадите поручение их внести на мемориал», — обратился он к главе Чувашии.

Главный редактор ИА REGNUM также высказал опасение, что может возникнуть «привыкание и формализм» в теме Сурского рубежа, как это нередко бывает в любом большом деле:

«Чтобы это не стало формальным, надо, как говорится, сильно натянуть одеяло на науку, чтобы вокруг этого кипела научная жизнь».

Кристина Майнина, Олег Николаев, Модест Колеров и Валентина Андреева Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Уличный проект

По мнению Модеста Колерова, народным и зримым направлением работы может стать «уличный» проект. Увековечить подвиг и заинтересовать будущие поколения можно через наименования улиц в честь героев строительства оборонительных рубежей, создав уличную «сеть» в региональных центрах, где строились линии обороны по Суре и Волге. А укрепить эту связь между регионами может Поволжский историко-туристический маршрут.

Фактически данная работа станет продолжением стратегической линии, которую задаёт президент Владимир Путин, предостерегая другие страны от переписывания истории в угоду политическим конъюнктурам и заявляя о создании открытого комплекса архивных материалов о Второй мировой войне.

«Для нас это старый, уже пройденный в Чувашии путь, когда мы обсуждали возможность объединения Чебоксар и Новочебоксарска, и начали выяснять, сколько улиц будет совпадать по названиям и каких не хватает. Поэтому предлагается везде, где проходил рубеж по Поволжью, назвать в региональных центрах соответствующие улицы в честь этого события, чтобы, как говорится, это было всегда на виду», — сказал главный редактор ИА REGNUM.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Модест Колеров также напомнил, что ранее на федеральном уровне обсуждалась идея появления в городах улиц в честь Сталинграда. Авторы идеи ссылались на то, что даже в Париже есть свой «Сталинград» — это имя носят площадь, бульвар и станция метро.

«Но в Поволжье есть свой местный, скажем так, пункт святости. И хорошо бы иметь там, где это возможно, название улиц в честь Сурского рубежа. Это всё в ваших руках и вопрос только затратности этого мероприятия», — обратился Модест Колеров к Олегу Николаеву.

Если говорить о поволжском рубежном проекте, то в Нижнем Новогороде, например, это может быть Горьковский рубеж, в Казани — Казанский обвод, а в Йошкар-Оле — Волжский.