* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 08:37 — REGNUM После активизации столкновений в уездах Андараб и Хост-ва-Ференг в афганской провинции Баглан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывели 80% своих сил из этих районов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Местные источники утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершали преступления, задерживая, убивая и пытая простых людей в этих уездах.

Собеседники издания сообщают, что из-за сопротивления людей и понесённых потерь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывели основную часть своих сил из зоны боевых действий. Местные жители говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показали, что не смогли управлять этническими, религиозными и партийными процессами в Андарабе.

В последние месяцы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселили сотни семей из долин Сучи, Хавиш и Чархфалак уезда Хост-ва-Ференг и долины Касан в Андарабе. Сейчас эти перемещённые лица пребывают в тяжёлом положении в городе Пули-Хумри, административном центре провинции Баглан и провинциях Тахар, Парван и Кабул.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отверг сообщения о принудительном переселении, расстрелах мирных жителей и убийствах солдат предыдущего правительства в этих районах. Однако правозащитные организации выразили обеспокоенность случаями нарушения прав человека, убийствами, пытками и арестами простых людей и бывших военнослужащих в этих районах.

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта национального сопротивления, говорит, что основной причиной сокращения сил «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этих районах являются «партизанские атаки сил фронта и народного сопротивления, повлекшие за собой тяжёлые потери талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Недавно мулла Хайбатулла, лидер группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на общем собрании афганских улемов в Кабуле, что «война в Афганистане не закончится, даже если на нас будет сброшена атомная бомба; улемы Афганистана могут решить разногласия и судьбу народа своей страны».

Эти заявления лидера группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали реакцию политических экспертов, представителей интеллигенции и народа Афганистана. Людей в первую очередь беспокоят нищета, распространение террористических группировок и голод в стране.