Брюссель, 7 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. До €140 тыс. получит румынский офис от Генерального директората Еврокомиссии по поддержке структурных реформ. Подразделение в Бухаресте будет проводить оценку проектов технической поддержки, а также «наблюдать за ситуацией в Румынии», сообщает 7 июля RT со ссылкой на документ.

Ștefan Jurcă Бухарест

Отмечается, что контракт на оказание услуг нацелен на предоставление услуг, «направленных на содействие работе бухарестского управления Генерального директората по поддержке структурных реформ».

Исполнителю предстоит содействовать разработке, реализации, мониторингу и оценке проектов технической поддержки, а также «наблюдать за ситуацией» в Румынии.

Официальный сайт Еврокомиссии уточняет, что Генеральный директорат помогает странам Евросоюза в разработке и реализации реформ в рамках «усилий по созданию рабочих мест и устойчивому росту».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис предупредил, что страну ожидают тяжёлые времена из-за энергетического и продовольственного кризиса. Он также выступил за кардинальное изменение ряда статей конституции, заявив необходимость «кардинальной модернизации» Основного закона Румынии.

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