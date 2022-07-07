Боградский район, Хакасия, , 08:34 — REGNUM Новосибирские археологи нашли на стоянке эпохи палеолита на берегу Красноярского водохранилища уникальную коллекцию артефактов. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Каменная подвеска, найденная на стоянке Сабаниха-3. Хакасия «Наука в Сибири»

Среди находок есть предметы каменной и костяной индустрии, украшения, в том числе две каменные подвески, а также крайне редкий для этих мест костёр «в исходном расположении».

Раскопки велись в июне 2022 года отрядом Института археологии и этнографии СО РАН на сохранившейся части палеолитической стоянки Сабаниха-3 в Боградском районе Хакасии. Она была открыта ещё в конце 80-х годов, а находки датированы ранним верхним палеолитом, то есть люди жили здесь примерно 25 тыс. лет назад.

«На данный момент Сабаниха-3 — единственный известный памятник раннего верхнего палеолита Енисея, культурный слой которого сохранился в непотревоженном состоянии, что во много раз повышает ценность его материалов», — отмечает издание.

Как надеются учёные, серии образцов, отобранных для естественнонаучных анализов, позволят реконструировать древний климат, а также получить надёжные данные по хронологии региона.