Донецк, , 08:32 — REGNUM Представительские центры Донецкой Народной Республики в Европе продолжают работу, несмотря на давление со стороны властей этих стран, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Флаг ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

«Обязательно нужно упомянуть и ту нашу работу, которую мы осуществляем на треке публичной дипломатии. Огромное подспорье для этого — наши представительские центры в странах Европы. Они продолжают работать, несмотря на большое давление со стороны властей европейских государств, проводят мероприятия в поддержку народа Донбасса», — сказала она ТАСС.

Никонорова уточнила, что центры ДНР способствуют налаживанию культурного, образовательного, экономического взаимодействия между Донбассом и Европой.