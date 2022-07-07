Кемерово, 7 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области в июне 2022 года разыскивались 644 без вести пропавших человека. Из них живыми найдены 609 человек, 14 — погибшими. Поиски ещё 21 кузбассовца продолжаются. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции региона.

Эмблема МВД

«Всего с начала 2022 года в розыске находились 2879 человек, — рассказали в региональном управлении МВД России. — 2780 найдены живыми, 62 — погибшими, поиски оставшихся 37 граждан продолжаются».

В ведомстве отметили, что чем раньше в полицию поступит сообщение о пропавшем без вести, тем больше шансов найти его живым.