Сидней, Австралия, 7 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Реакция Совета Безопасности ООН на действия России на Украине была провальной, заявила 7 июля премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и назвала позицию РФ «морально несостоятельной», сообщает агентство France-Presse.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Ардерн, которая давно выступает против права вето в Совете Безопасности, которым обладают пять постоянных членов — Великобритания, Китай, Франция, Россия и США, вновь призвала к реформе этого органа.

«Провал» ООН в украинском вопросе вызван тем, что России обладает правом вето в Совете Безопасности, заявила Ардерн, выступая в сиднейском аналитическом центре Lowy Institute в ходе визита в Австралию.

Россия использовала свое положение в Совете, чтобы занять «морально несостоятельную позицию», сказала Ардерн.

Новая Зеландия будет добиваться реформирования Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить снижения его ценности и важности, сообщила она.

«Мы должны реформировать ООН, чтобы нам не приходилось полагаться на отдельные страны, вводящие свои собственные автономные санкции», — сказала Ардерн.