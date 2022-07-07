Казань, , 08:28 — REGNUM Датский футболист Андрес Дрейер перешёл из казанского «Рубина» в «Мидтьюлланн» из Хернинга (Дания). Об этом 7 июля сообщает пресс-служба «Рубина».

Стадион «Казань Арена» Andsemar

Отмечается, что «Рубин» и «Мидтьюлланн» достигли договорённости о переходе 24-летнего полузащитника. Это полноценный трансфер футболиста.

Летом 2021 года Дрейер подписал с «Рубином» контракт на пять лет. В чемпионате России он провёл 14 матчей, в которых забил восемь голов. В марте 2022-го он вернулся в «Мидтьюлланн», воспользовавшись разрешением ФИФА приостановить действие контрактов с российскими командами.

Читайте ранее в этом сюжете: Полузащитник «Рубина» Дрейер вернулся в «Мидтьюлланн»