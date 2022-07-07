* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 08:25 — REGNUM После гибели Бахауддина, командующего войсками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хост-ва-Ференг провинции Баглан в Афганистане, члены группировки взяли в заложники более 15 жителей этого уезда. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Местные жители рассказывают, что это произошло в 19:00 6 июля. Источники добавляют, что были схвачены молодые люди и аксакалы в деревнях Дара Пашаи, Ларван и Казар Дара в долине Чархфалак.

По словам собеседников издания, заложников подвергли жестоким пыткам. Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают им встречу с семьями.