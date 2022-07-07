Назарово, Красноярский край, 7 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В городе Назарово Красноярского края местный житель приговорён к 200 часам обязательных работ за истязания бездомного кота. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июля в прокуратуре региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кот

В ноябре 2021 года кота обнаружили в тяжёлом состоянии в подъезде одного из домов. У него была разбита челюсть, повреждён глаз, наблюдались признаки сотрясения мозга и другие тяжёлые раны. Благодаря неравнодушным жителям и местной общественной организации животному оказали своевременную ветеринарную помощь.

Кот поправился. После появления его истории в СМИ он обрёл нового хозяина.

Подсудимый признал вину полностью. Теперь ему предстоит выполнять общественно полезные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства кота.

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