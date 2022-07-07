Херсон, 7 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии обнаружили в Херсонской области перевалочный пункт диверсантов с Украины и схрон с оружием в Херсоне, сообщает 7 июля РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Росгвардия

По данным СМИ, схрон был организован в заброшенном доме в Херсоне. Задержанный доставил вооружение из посёлка Парутино Николаевской области водным путём за семь тысяч гривен для последующей передачи диверсантам. Он утверждает, что получатели груза так и не вышли с ним на связь.

В схроне находились гранатомёты РМГ, РПГ-22 и РШГ, автоматы с подствольными гранатомётами, а также гранаты и патроны.

Кроме того, в посёлке Кубышево Херсонской области найден перевалочный пункт украинской ДРГ.