Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM В Екатеринбурге за две предыдущие недели было зарегистрировано 20 случаев заболевания энтеровирусными инфекциями. Показатель ниже многолетнего уровня, сообщили журналистам в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Энтеровирус под электронным микроскопом Cdc.gov

В ведомстве добавили, что все случаи заболевания являются разрозненными. Групповой заболеваемости не зарегистрировано. Тем не менее специалисты рекомендуют уральцам соблюдать элементарные меры профилактики заболеваний: не купаться в запрещённых местах, пить кипячённую или очищенную воду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в уральской столице родители рассылают сообщения о вспышке энтеровирусной инфекции среди детей. Информация им якобы поступала от руководителей детских садов.