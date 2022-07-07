Москва, , 08:32 — REGNUM Перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием обнаружили российские силовики в Херсонской области. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

Оружие и боеприпасы из схрона украинских нацистов в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Схрон нашли в Херсоне в результате оперативно-розыскных мероприятий. Он находился в заброшенном частном доме, организовать его попросили сотрудники погранслужбы Украины.

Задержанный пояснил, что доставил вооружение по воде из Николаевской области, чтобы затем передать диверсантам, но те так и не вышли на связь, рассказал сотрудник силовых структур РИА Новости.

В схроне нашли гранатомёты РМГ, РПГ-22 и РШГ; 17 гранат Ф-1, две гранаты РГД-5; семь запалов к гранатам; 1854 патрона калибров 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм; по одному автомату АКСУ и АКС-74 с присоединенным подствольным гранатомётом, а также девять выстрелов к гранатометам ВОГ-25.

Перевалочный пункт украинских диверсантов нашли в посёлке Куйбышево в Херсонской области. Его организовали в частном доме подруги одного из задержанных. Ранее здесь хранилось оружие из схрона, обнаруженного в Херсоне.

В посёлке российские силовики нашли ещё восемь гранат Ф-1, 12 запалов к гранатам, комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области, освобождённой российскими войсками в марте, силовики регулярно находят схроны с оружием и взрывчаткой.

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