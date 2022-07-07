Москва, , 08:21 — REGNUM В любовь с первого взгляда верят более половины жителей России (59%). Это 7 июля следует из обнародованных данных опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Пара adamkontor

Уточняется, что исследование проводилось 2 июля 2022 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей РФ путём телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Согласно полученным результатам, 59% респондентов верит в любовь с первого взгляда, 38% участников опроса придерживается обратного мнения и ещё 3% затруднились ответить на этот вопрос.

Также, верящих в любовь с первого взгляда мужчин чуть больше, чем женщин (59% против 58%). При этом более всего в неё верят люди в возрасте от 45 до 59 лет (68%), немногим меньше представители возрастной группы от 60 лет (66%), далее следует возрастная группа от 25 до 44 лет (46%) и меньше всего верят в любовь с первого взгляда молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (41%).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля стало известно, что каждый пятый работающий житель России (19%) характеризует отношения со своим непосредственным руководителем скорее дружескими, 72% — скорее деловыми.