Челябинск, 7 июля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Челябинской области возросло число граждан, пострадавших от клещей. Об этом сообщили журналистам в областном управлении Роспотребнадзора.

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К 1 июля в медучреждения обратились 15 251 человек. Из них 3683 ребёнка. При этом к 1 июля 2021 года покусанных было 12 430 человек.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 177 граждан. Также официально зафиксировано 20 случаев клещевого энцефалита и девять — клещевого боррелиоза.