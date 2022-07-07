Канберра, 7 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала реформировать ООН, которая якобы из-за позиции России в Совете Безопасности не в состоянии прекратить военный конфликт на Украине. Об этом она заявила 7 июля во время выступления в аналитическом Институте Лоуи в австралийском Сиднее.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

По словам Ардерн, реакция ООН на решение России начать специальную военную операцию на территории Украины оказалась «морально несостоятельной» и вынудила демократические страны искать иные способы консолидации и ответа.

Джасинда Ардерн «Многосторонние институты несовершенны, они подводили и будут подводить нас, но когда они терпят неудачу, нашим первым шагом всегда должен быть поиск способов сделать их сильнее».

Политик подчеркнула, что неспособность ООН из-за позиции, занятой Россией в Совбезе, должным образом отреагировать на ситуацию на Украине, является «лучшим примером такой неудачи».

Джасинда Ардерн «Мы должны реформировать ООН, чтобы нам больше не приходилось полагаться на реакцию и санкции каждой отдельно взятой страны в случае подобного конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе выступления на саммите НАТО в Мадриде заявила о недопустимости превращения конфликта на Украине в причину для новой гонки вооружений, поскольку «гарантирующая полное взаимное уничтожение» альтернатива «непостижима».