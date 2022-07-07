Томский район, Томская область, , 08:20 — REGNUM В Томской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии с участием грузового КамАЗа. Авария произошла около 16:30, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП под Томском УМВД по Томской области

По предварительным данным, на подъезде к селу Зоркальцево под Томском, мужчина 1963 года рождения за рулём автомобиля Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком под управлением мужчины 1955 года рождения.

«Водитель Lada Largus погиб на месте, водителю КамАЗ-а оказана разовая медпомощь», — отметили в управлении.

После происшествия на данном участке дороги движение было ограничено.