Кемерово, 7 июля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Кемеровчанин Сергей Зобнин, имеющий родственников из Донбасса, верит в победу российской армии в спецоперации на Украине. Он надеется, что в скором времени вслед за Луганской Народной Республикой будет освобождена и Донецкая Народная Республика.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«В августе 2014 года я принял двух беженцев из Донбасса. Было множество обстрелов. Авиабомба полностью разворотила дачный участок моей тёщи. Несколько раз обстреливали машину брата супруги. Они приняли решение перебраться в Кузбасс, к своим родным, — рассказал Зобнин. — Конечно, я отношусь резко положительно к тому, что сейчас идёт денацификация Украины со стороны России. Я полностью поддерживаю действия президента и вооружённых сил России».

Он также верит, что «всё закончится хорошо как для России, так и для Украины, которая наконец-то будет свободна от фашизма и всех его проявлений».