Уфа, , 08:23 — REGNUM Движение всех видов транспорта временно закроют на трассе Магнитогорск — Ира в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Карьер Reinhard Jahn

Сообщается, что в Баймакском районе на участке c 87 по 89 км этой автотрассы будет закрыто движение с 10:00 часов до 12:00 часов.

Отмечается, что ограничения будут введены из-за проведения взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать осторожность на дорогах во время движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии коммунальные службы получили еще 64 новые спецмашины.