Тюмень, , 08:18 — REGNUM В Тюменской области проводится доследственная проверка в отношении неустановленного мужчины, который напал на 11-летнюю девочку и отрезал ей волосы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Волосы

Напомним, девочка утром гуляла с собакой. К ней сзади подбежал неизвестный мужчина, отрезал забранные в хвост волосы. Ребёнок до сих пор напуган и боится выходить на улицу.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщают в прокуратуре региона.

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