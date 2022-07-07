Тюмень, 7 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Тюменской области проводится доследственная проверка в отношении неустановленного мужчины, который напал на 11-летнюю девочку и отрезал ей волосы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Волосы

Напомним, девочка утром гуляла с собакой. К ней сзади подбежал неизвестный мужчина, отрезал забранные в хвост волосы. Ребёнок до сих пор напуган и боится выходить на улицу.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщают в прокуратуре региона.