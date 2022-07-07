Джакарта, , 08:17 — REGNUM Министр иностранных дел Сенегала Айссата Талл Салл поблагодарила Индонезию за то, что она стала первым председателем G20, пригласившим к участию членов Африканского союза, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

Министр иностранных дел Сенегала выступила с заявлением в качестве председателя Африканского союза во время встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Стороны встретились в преддверии встречи министров иностранных дел G20, которая состоится на Бали 7–8 июля 2022 года.

«Что касается двустороннего сотрудничества, министры иностранных дел двух стран подписали меморандум о дипломатических консультациях, который станет форумом для обсуждения расширения двустороннего сотрудничества в различных областях», — заявили в МИД Индонезии.

Министры иностранных дел двух стран также договорились о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Помимо двусторонних вопросов, стороны также обсудили последние события на Украине, глобальный продовольственный и энергетический кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва предварительно уведомила Индонезию о намерении президента России Владимира Путина принять участие в саммите G20.

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