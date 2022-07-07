Якутск, 7 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Проект, результатом реализации которого станет обеспечение интернетом 90 объектов, обсудили глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор национального оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин. В республике намерены расширять территорию, охваченную спутниковой связью, сообщил в своём телеграм-канале глава региона.

Publicdomainpictures.net Спутниковая тарелка

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«Наша главная задача сейчас — за 2 года увеличить объемы связи на территории республики в 3 раза. Документ об этом мы подпишем в ближайшее время. Кроме того, рассмотрели реализацию проекта по обеспечению интернет-связью 90 объектов здравоохранения. Это позволит оперативнее проводить дистанционную диагностику больных с участием лучших врачей республики», — написал Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что для Якутии особенно важен охват связью, так как плотность населения в регионе очень низкая. Для арктических территорий республики спутниковый интернет вообще имеет особое значение.

По словам Алексея Волина, обеспечивать Якутию связью намерены благодаря работе двух новых спутников ФГУП «Космическая связь» — «Экспресс АМУ 3» и «Экспресс АМУ7». С помощью них охват республики спутниковой связью обещают увеличить в три раза менее, чем за два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Якутии интернет-трафик вырос в 1,7 раза. Было построено около 2000 км волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которые были протянуты в более чем 50 населённых пунктов.