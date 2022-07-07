Кемерово, 7 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении социальной выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Pixabay.com Ребёнок

В ведомстве рассказали, что 34-летняя жительница Новокузнецкого района в 2018 году обратилась за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка. На основании предоставленных документов выплата была назначена до достижения ребёнком возраста одного года. Впоследствии срок выплаты продлили до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. При этом в ходе прокурорской проверки выяснилось, что у женщины есть ещё двое несовершеннолетних детей (2008 и 2013 года рождения) и она не имела право на выплату, так как ребёнок не был первым.

В период с июня 2018 года по июнь 2021 года она незаконно получила более 360 тыс. рублей.