Лысьва, Пермский край, , 08:12 — REGNUM В Пермском крае арестовано имущество предприятия в городе Лысьве, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

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Завод по производству колбасной продукции имеет долг. Его сумма составляет 750 тыс. рублей.

«Руководство компании было должным образом предупреждено о возбуждении исполнительных производств, но директор организации не желал вступать в диалог с сотрудниками ведомства», — подчеркнули приставы.

Под арест попали шприц вакуумный дозирующий, центробежный очиститель для обработки слизистых субпродуктов, промышленную мясорубку. После оценки имущество пустят с молотка.