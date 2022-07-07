Горно-Алтайск, 7 июля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост сохраняется в Горно-Алтайске (4 новых носителя), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Также диагноз подтвердился у жителей Кош-Агачского, Майминского и Улаганского районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 668.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 671, в том числе 622 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 4, за весь период – 33 953», — добавили в штабе.