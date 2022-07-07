Грозный, 7 июля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Следующей задачей в ходе специальной военной операции России на Украине является уничтожение остатков террористов из Чечни. Об этом 7 июля заявил глава республики Рамзан Кадыров в личном телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Он напомнил, что от националистов освобождена вся территория Луганской Народной Республики.

«Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики», — написал он.

Кадыров назвал принципиальной возможность встретиться и «свести свои счёты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике».

В этой связи он сообщил об имеющейся просьбе к руководству России получить разрешение «дойти, если потребуется, хоть до самого Киева и поквитаться с нашими кровными врагами».