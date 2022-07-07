Манчестер, Великобритания, 7 июля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Женская сборная Англии по футболу одержала победу над командой Австрии в матче-открытии чемпионата Европы — 2022. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:0.

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Единственный гол на 17-й минуте матча забила нападающая сборной Англии Бет Мид. Судьи проверяли момент со взятием ворот, система определения голов показала, что мяч должен быть засчитан.

Женский чемпионат Европы — 2022 по футболу проходит в Англии с 6 по 31 июля.