Барнаул, 7 июля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Мировые новостные агентства сообщили о катастрофическом нашествии в Австралии клеща варроа — паразита, убивающего пчел. Разработка ученых Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) способна помочь австралийским пчеловодам в борьбе с клещем-«разрушителем» — так переводится с латыни название биологического вида Varroa destructor, сообщили 7 июля в пресс-службе АГАУ.

АГАУ Хвойный защитник

Пчеловоды австралийского штата Новый Южный Уэльс, подвергнувшегося эпидемии варроатоза — болезни пчел, вызываемой клещем-паразитом варроа, — смогли бы сохранить жизнь пчелам, если бы имели в своем арсенале средство, разработанное учеными Алтайского ГАУ.

Для австралийских пасечников это буквально катастрофический удар по кошельку: ведь в Австралии производят и продают на экспорт один из самых дорогих сортов меда в мире — мед австралийской мануки. Именно пчеловоды в Новом Южном Уэльсе были пионерами производства этого меда на континенте и вложили серьезные капиталы в расширение своих пчеловодных хозяйств. Ведущая медовая компания Австралии «Capilano Ноney» наладила поставки своей продукции под брендом «Мед мануки» на местный и международные рынки.

Сегодня клещ варроа наносит огромный вред пчеловодству во всем мире и Россия, увы, здесь не является исключением. Экономический ущерб от варроатоза пчел складывается не только от потерь в самой отрасли пчеловодства, но и от снижения урожайности сельскохозяйственных культур, которые опыляются медоносными пчелами, и от падения качества получаемых семян растений. При значительном поражении пчел варроатозом наблюдается массовая гибель пчелосемей, снижение их продуктивности, интенсивности развития, создаются условия для развития других болезней пчел.

«В настоящее время самым распространенным способом борьбы с варроатозом в России является химический. Он относительно дешев, доступен и занимает мало времени при обработке пчелиных семей. Препараты вносят в улей с помощью разных приемов и в разных формах. Но главный недостаток этого способа — наличие химических веществ, отрицательно действующих на здоровье пчел и человека и которые могут попасть в продукцию пчеловодства. Сейчас это особенно актуально в связи с возросшими требованиями к качеству продуктов», — пояснил доцент кафедры частной зоотехнии Алтайского ГАУ Сергей Кузовлев.

Ученый предложил новый метод борьбы с варроатозом с помощью хвойной муки. Препарат и технология его применения были представлены в экспозиции АГАУ на прошедшем 29–30 июня межрегиональном агропромышленном форуме «День сибирского поля-2022».

Принцип действия препарата основан на исследовании физиологии клеща-«разрушителя». Клещ удерживается на покровах тела пчелы за счет особо строения его предлапки размером всего 90-110 мкм, которая выполняет функцию присоски. Именно этот сложный орган и оказался ахиллесовой пятой клеща вароа. Если нарушить правильную работу предлапки, клещ-паразит теряет способность удерживаться на хозяине и падает. Как показали эксперименты, работу присоски можно нейтрализовать с помощью мелких частиц, которые прилипают к ее внутренней поверхности и лишают способности прилипать к телу пчелы.

За основу препарата взята экструдированная хвойно-витаминная добавка производства ООО «Евдокия» (Волчихинский р-он Алтайского края), которая подверглась дроблению с целью ее измельчения до получения фракции 0,4-0,6 мм. Полученная таким способом экструдированная хвойная мука вносится в улей в пространство между рамок, которые заняты пчелами — насекомые, таким образом, передвигаясь по рамке, сами обрабатывают себя препаратом.

Чем активнее двигается пчела, тем быстрее по их покровам распространяется препарат. Мука при этом совершенно безопасна как для пчел, так и для человека. При этом попутно решается проблема утилизации хвои, как побочного продукта лесной промышленности. Стоимость препарата не превышает 20 руб. за дозу (до 50 г на одну пчелосемью).

АГАУ Хвойная мука

Научные эксперименты и производственные опыты проведены на пасеке «ИП «КФХ Камардин Андрей Владимирович» в Усть-Пристанском р-оне Алтайского края и в лабораториях Алтайского ГАУ. Исследования проведены на медоносных пчелах местной популяции в летне-осенний период.

Результаты показали, что уже в период 12-24 ч после обработки опадение клеща варроа с пчел составляет около 85%.

Ученый Алтайского ГАУ уверен, что применение нового препарата в борьбе с варроатозом пчел обеспечивает экологическую безопасность метода, сохраняет здоровье пчел и исключает экономические риски при реализации пчеловодства.

Как сообщало ИА REGNUM, пчеловоды в австралийском штате Новый Южный Уэльс встревожены распространением клеща варроа, убивающего пчел.

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