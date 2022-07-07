Петропавловск-Камчатский, 7 июля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. На Камчатке в День рыбака 10 июля состоится фестиваль ухи «Большая ложка». Для гостей и жителей Петропавловска-Камчатского сварят 500 литров рыбного супа по разным рецептам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

НОТ «Золотое кольцо» Уха

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«Отдельным образом стоит отметить фестиваль ухи, где будет развернут фудкорт, и где рестораторы приготовят авторскую уху для жителей края», — рассказал ведущий праздничной программы Андрей Днепровский.

Угостится ухой можно будет бесплатно. Рыбу для фестиваля предоставили рыбопромышленники Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина-2022 на Дальнем Востоке в 2,2 раза превышает показатели прошлого нерестового года — 2020. А на Камчатке этот показатель ещё выше.