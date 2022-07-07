Горловка, ДНР, 7 июля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Здание управления внутренних дел (УВД) города Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) попало под обстрел киевских боевиков. Об этом 7 июля сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«Горловка. Несколько прилётов по УВД с позиций ВФУ (вооружённых формирований Украины — ред.). Начался пожар», — написал он в своём сообщении.

При этом Приходько добавил, что на стоянке у здания УВД из-за обстрела загорелось несколько автомобилей и подчеркнул, что, согласно предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал, здание управления не было повреждено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости уничтожения сбежавших с территории российского региона на Украину террористов.