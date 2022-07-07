Хабаровск, 7 июля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Прокуратура Индустриального района Хабаровска провела проверку соблюдения трудовых прав работников ОА «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Dan Moyle Денег нет

Читайте также: Ульяновское муниципальное предприятие задолжало рабочим 1 млн рублей

В ходе проверки было установлено, что на предприятии за апрель–июнь 2022 года 283 работника не получили заработную плату на общую сумму 26 млн рублей.

Директору завода внесено представление, в отношении общества возбуждено дело за невыплату в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные правонарушения.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области после вмешательства правоохранителей погашено около 1 млн рублей задолженности по зарплате на муниципальном предприятии.