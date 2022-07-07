Благовещенск, , 08:11 — REGNUM В Благовещенске устраняют последствия циклона с ливнем и штормовым ветром. В городе откачивают воду и считают поваленные деревья, сообщило 7 июля Амур. инфо.

Упавшее дерево Булатова Екатерина © ИА REGNUM

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Сильный дождь со шквалистым ветром прошёл над столицей Приамурья в ночь с 6 на 7 июля. Повалены несколько деревьев, на улице Шевченко упавшим деревом придавило автомобиль.

В некоторых районах города ливнёвки не справились с водой, в том числе огромная лужа образовалась на перекрёстке улиц Амурская и Комсомольская.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 и 7 июля в Амурской области ветер усилился до шквалистого, регион накрыли сильные ливни и грозы. О непогоде ранее предупреждали синоптики.