Джакарта, , 08:06 — REGNUM Встреча министров иностранных дел G20 внесет прогрессивный вклад, который укрепит многосторонность или солидарность между странами в разгар глобального кризиса, сообщает Antara.

Саммит G20 в Индонезии g20.org

«Ситуация в мире действительно очень сложная, именно здесь нам нужно работать вместе, чтобы выполнить нашу приверженность миру и гуманности», — заявил министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

С темой «Построение мирного, стабильного и процветающего мира вместе» встреча глав МИД G20 станет стратегическим форумом для обсуждения глобальных усилий по восстановлению экономики.

Напомним, главы МИД стран «Большой двадцатки» соберутся на Бали 7–8 июля.

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