Скопье, 7 июля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Многотысячные митинги, шествия и прочие акции протеста против вхождения Македонии в Евросоюз продолжаются пятый день в македонском городе Скопье. Об этом 6 июля сообщает местное сетевое издание «Курир».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Северная Македония

Протестующие требуют от властей отказаться от вхождения в Евросоюз на условиях, выдвинутых Болгарией и предложенных Францией. Условие связано с отказом от уникальности македонского языка — его в Болгарии признают лишь диалектом болгарского, а также на различном отношении к истории, которую в Болгарии считают единой для обеих государств, в отличие от Македонии.

Переговоры о вхождении Македонии в состав ЕС в июне 2022 года, предложила возобновить Франция, до того, как будут устранены противоречия «языковые» и «исторические» с Болгарией. В 2020 году София из-за этих противоречий наложила вето на переговоры о евроинтеграции Македонии, а 24 июня вето было отозвано и уже 1 июля Франция объявила условия для вхождения в ЕС правительству Македонии.

В Македонии оппозиционная партия Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) назвала предложение Франции «ультиматумом», основанным на «болгарских» условиях и объявила, что протестные акции будут продолжаться до отмены «ультиматума».

Ранее ИА REGNUM сообщало о 50 сотрудниках полиции, пострадавших в Македонии в ходе протестов против «болгаризации» страны.