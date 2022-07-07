Сысерть, Свердловская область, 7 июля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Возле деревни Бобровка в Свердловской области обрушился автомобильный мост через реку Ница. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Рухнувший мост через реку Ница

Инцидент произошёл утром 7 июля. Грузовой автомобиль упал в реку. Водитель 1975 года рождения не пострадал.

Сейчас подъезды к мосту перекрыты. Собственник дороги и администрация района решают вопрос об организации объезда.