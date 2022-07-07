Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:04 — REGNUM В Новокузнецке собрали стелу «Город трудовой доблести» высотой 17 метров. Об этом сообщил мэр муниципалитета Сергей Кузнецов.

Стела «Город трудовой доблести» в Новокузнецке t. me/skuznetsov_nvkz

«Подрядчики собрали стелу высотой 17 метров прямо в цехе, затем её транспортировали и поставили конструкцию на фундамент. Сам фриз из крупных элементов специалисты собирают непосредственно в сквере, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — До середины июля все металлоконструкции планируется установить. В настоящее время электрики заводят кабель для LED-экранов. Поставка полного комплекта ожидается в первой декаде августа».

Он уточнил, что остальные виды благоустройства в сквере должны быть выполнены до середины августа.

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Открытие сквера запланировано на 13 сентября 2022 года.