Москва, 7 июля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 61 лесной пожар на общей площади 2456 га. Об этом 7 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.07.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 61 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 2456 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 154 лесных пожаров на общей площади 24 812 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 87 лесных пожаров были зафиксированы в Якутии 7 июля, из них тушат 23.