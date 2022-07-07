История вопроса

После распада Советского Союза на постсоветском пространстве и на территориях, которые ранее входили в сферу влияния СССР, осталось множество памятников той эпохи. В основном - памятников Ленину. Также сохранились монументы другим деятелям Коммунистической партии и советского государства, видным военачальникам и т.д. Остались и краснознамённые композиции, например, Краснознамённая группа в Екатеринбурге, к которой долгие годы крепился Орден Ленина - награда советскому социалистическому Свердловску.



За последние 30 лет количество советских памятников уменьшилось. Во многих новоявленных "независимых" государствах монументы советской эпохи оказались не нужны. В рамках "декоммунизации" советские памятники сносят на Украине. Борцы с памятниками заявляют о себе и в России.



Но защитники советского наследия не сдаются без боя. Уже много лет в Екатеринбурге активисты требуют вернуть Краснознамённую группу, которая была снесена январьской ночью в 2013 году. Зимой 2019 года глава города Александр Высокинский пообещал вернуть композицию. Борьба за советские памятники продолжается.

