Екатеринбург, 7 июля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отремонтируют памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу. Стоимость работ оценили в 1,85 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу

Памятник располагается на Привокзальной площади Екатеринбурга. В народе он известен под названием «Под Варежкой».

С кандидатурой подрядчика определяться до 12 июля. Работы завершат до 15 октября. Подрядчик должен будет расчистить бронзовые надписи, заделать трещины, заменить тротуарную плитку вокруг монумента. А также покрасить ограждения и очистить скульптуру от краски.