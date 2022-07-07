Зейский район, Амурская область, 7 июля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Зейском и Селемджинском районах Амурской области ведутся работы по борьбе с природными возгораниями. Общая площадь пожаров — 1,3 тыс. га, сообщил 7 июля телеграм-канал амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

(сс) skeeze Лесной пожар

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Всего в регионе идёт ликвидация пяти возгораний, и столько же было потушено за сутки. Все лесные пожары находятся в отдалении от населённых пунктов и объектов экономики, поэтому не представляют угрозу. Причиной появления очагов называют грозы.

«На тушении работают более 100 человек: сотрудники Амурской авиабазы, лесхозов, группы оперативного реагирования пожарных частей Серышево, Новобурейского, Райчихинска, Константиновки, Новокиевского Увала и Поярково противопожарной службы области», — отметили в амурской службе спасения.

Как сообщало ИА REGNUM, 87 лесных пожаров зафиксированы 7 июля в Якутии, из них тушат 23. Площадь возгораний, по ликвидации которых идут работы, составляет 243 га, общая территория очагов — 42,9 тыс. га.