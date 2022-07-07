Грозный, 7 июля 2022, 07:58 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости уничтожения сбежавших с территории российского региона на Украину террористов. Об этом Кадыров написал в телеграм-канале.
Он добавил, что сбежавшие из Чечни террористы находятся в розыске и обнаружены в Киеве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чечне был объявлен набор местных жителей, готовых вступить в батальоны «Север-Ахмат» и «Юг—Ахмат», формирование которых идет по указу главы республики Рамзана Кадырова.
Читайте также: В Чечне объявили набор в батальоны «Север-Ахмат» и «Юг-Ахмат»