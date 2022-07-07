Грозный, 7 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости уничтожения сбежавших с территории российского региона на Украину террористов. Об этом Кадыров написал в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в своё время из Чеченской Республики», — написал Кадыров.

Он добавил, что сбежавшие из Чечни террористы находятся в розыске и обнаружены в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чечне был объявлен набор местных жителей, готовых вступить в батальоны «Север-Ахмат» и «Юг—Ахмат», формирование которых идет по указу главы республики Рамзана Кадырова.

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