На Среднем Урале произошло смертельное ДТП с велосипедистом
Екатеринбург, 7 июля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге утром, 7 июля произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Daewoo сбил велосипедиста, сообщили журналистам в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Автомобилист двигался по переулку Базовый в сторону Луганской, когда допустил столкновение с велосипедистом. Уралец пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.
За рулём находился 65-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 23 года. По факту аварии проводится расследование.