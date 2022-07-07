Екатеринбург, 7 июля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге утром, 7 июля произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Daewoo сбил велосипедиста, сообщили журналистам в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Автомобилист двигался по переулку Базовый в сторону Луганской, когда допустил столкновение с велосипедистом. Уралец пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.

За рулём находился 65-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 23 года. По факту аварии проводится расследование.