Киншаса, 7 июля 2022, 07:57 — REGNUM Президенты Демократической Республики Конго (ДР Конго) Феликс Чисекеди и глава Руанды Поль Кагаме договорились о процессе деэскалации напряженности и нормализации дипломатических отношений между двумя странами, сообщили в пресс-службе конголезского лидера.
Соглашение было достигнуто на встрече политиков на полях саммита в Анголе. Мероприятие состоялось по просьбе ангольского президента Жоао Лоуренсу.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня полиция Руанды застрелила военнослужащего Демократической Республики Конго, который пересек границу двух стран и открыл огонь по руандийским силовикам.
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