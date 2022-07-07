Находка, Приморский край, , 07:55 — REGNUM В Находке 6 июля во время купания в озере утонула девочка 10 лет. Прокуратура проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Купание ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

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Установлено, что ребенок с разрешения родителей отправилась с подругой и её отцом к озеру на побережье бухты Козина в Находке. Во время купания девочка, не умевшая плавать, пропала под водой. Позже её тело нашли спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Лаганском районе Калмыкии утонул 11-летний мальчик, прибывший из Самарской области. По данному факту проводится проверка.