Асбест, Свердловская область, 7 июля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Асбесте Свердловской области стоимость работ по ремонту фонтана, разгромленного вандалами, составит более 1,6 млн рублей. Об этом журналистам сообщила глава Асбестовского округа Наталья Тихонова.

Вандал

По словам чиновницы, точный размер ущерба ещё не определён. Вандалы повредили не только декоративную часть фонтана, но и трубы по подаче воды и металлические конструкции. Сейчас местные власти ведут переговоры с одной из фирм Санкт-Петербурга. Планируется получить изготовленные элементы конструкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Асбесте Свердловской области группа мужчин забралась на чашу фонтана. Та не выдержала нагрузки и рухнула на одного из них. Уральца госпитализировали, но позже отпустили. Его уже допросили правоохранители.