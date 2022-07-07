Донецк, , 07:53 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли четыре населённых пункта Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что в 05:40 (совпадает с мск) киевские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Горловке и в 05:45 — пять снарядов калибра 152 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

Также указывается, что в 06:00 ВСУ вновь обстреляли Горловку, выпустив по ней ещё 20 снарядов калибра 152 мм.

Кроме того, в 06:40 украинскими нацистами было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм по Ясиноватой и в 06:45 — три мины калибра 120 мм по Минеральному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровском крае почти 200 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР уже нашли постоянное место работы.