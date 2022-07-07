Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Расписание сезона 2022/23 регулярного чемпионата опубликовала Национальная хоккейная лига (НХЛ). Об этом 7 июля сообщается на сайте лиги.

НХЛ (сс)

Начало нового сезона запланировано на 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата сыграют «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в чемпионате состоится 1312 матчей.

Кроме того, 2 января 2023 года в Бостоне пройдёт «Зимняя классика» между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз». Завершится регулярный сезон 13 апреля.

Напомним, в сезоне 2021/22 Кубок Стэнли выиграл «Колорадо Эвеланш», в составе которого выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.