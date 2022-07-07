Кемерово, , 07:54 — REGNUM В Новокузнецке продолжаются работы по благоустройству в сквере им. Г. К. Жукова и установке стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Стела Новокузнецк (сс) Alexey Volchenko

«Мы установили конструкцию самой стелы, смонтировали опоры фриза и приступили к монтажу самого фриза — кольца вокруг стелы», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемерове и Новокузнецке осенью после реконструкции откроются обновленные парки имени Г. К. Жукова, где установят стелы «Город трудовой доблести».

Читайте также: В двух кузбасских городах к осени установят стелы «Город трудовой доблести»